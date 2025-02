Deviata planéta na dosah? Podľa štúdie sa blížime k jej objavu!

Bájna "deviata" planéta môže byť čoskoro objavená.

Tím vedcov zverejnil štúdiu, ktorá prináša najsilnejší štatistický dôkaz o tom, že za obežnou dráhou Neptúna sa nachádza doposiaľ neobjavená planéta. K tomuto záveru dospeli po štúdiu skupiny vzdialených, nestabilných objektov, ktoré pretínajú obežnú dráhu Neptúna.

Tieto objekty sa správajú zvláštne a vedci sa domnievajú, že ich pohyb ovplyvňuje gravitácia neznámeho telesa. V roku 2015 dvaja astronómovia z Caltechu prišli s teóriou, že by to mohla byť planéta, ktorá je približne 5- až 10-krát väčšia ako Zem a obieha okolo Slnka vo vzdialenosti asi 20-krát väčšej, ako je vzdialenosť Neptúna. Nová štúdia túto teóriu podporuje a prináša ďalšie dôkazy o existencii tejto "Planéty 9". Vedci vykonali simulácie, aby zistili, čo najlepšie vysvetľuje obežné dráhy týchto objektov a zistili, že model, ktorý zahŕňa masívnu planétu za Neptúnom, vysvetľuje ich ustálený stav oveľa lepšie, ako simulácie, kde planéta 9 nebola zahrnutá.

Hoci je tento objav veľmi sľubný, analýza neposkytuje presné miesto, kde by sa táto planéta mala nachádzať. Astronómovia však dúfajú, že čoskoro by sme sa mohli dočkať definitívneho potvrdenia existencie "Planéty 9". V roku 2025 by malo začať fungovať observatórium Vera Rubin, ktoré by mohlo túto záhadnú planétu konečne odhaliť.

Štúdia sa nachádza na serveri arXiv.

Zdroj: IFLScience,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,