Disketa s informáciami o AIDS pred 35 rokmi spustila prvý ransomvérový útok

Útoky pomocou ransomwareu nie sú ničím novým, len sa postupne zdokonalujú.

Pred 35 rokmi, na prelome rokov 1989 a 1990, sa svet stretol s prvým ransomvérovým útokom. Americký biológ Dr. Joseph Lewis Andrew Popp Jr. rozoslal približne 20 000 disket označených ako „AIDS Information – Introductory Diskette 2.0“. Tie sa dostali k predplatiteľom časopisu PC Business World, rôznym adresátom mailing listov a dokonca aj k delegátom konferencie Svetovej zdravotníckej organizácie o AIDS. Útok bol cielený na obdobie globálnej paniky okolo epidémie AIDS, pričom vtedajšie povedomie o počítačových vírusoch a malvéri určenom na vydieranie bolo minimálne.

Diskety obsahovali škodlivý kód, ktorý po spustení zašifroval názvy súborov na napadnutých počítačoch. Hoci išlo o relatívne jednoduchú metódu v porovnaní s dnešnými ransomvérovými útokmi, v tej dobe bola prelomová. Šifrovanie názvov súborov sa ukázalo ako slabina, ktorú experti John Sutcliffe a Jim Bates využili na vytvorenie nástrojov „AIDSOUT“ a „AIDSCLEAR“ na ochranu používateľov. Napriek tomu útok spôsobil značné finančné straty a stratu dát pre mnohé organizácie, pričom jednou z najviac postihnutých bola talianska zdravotnícka organizácia, ktorá prišla o desaťročie výskumných dát.

Dr. Popp bol po vyšetrovaní zatknutý a vydaný do Londýna. Počas súdneho procesu sa u neho prejavilo bizarné správanie, ako napríklad nosenie kondómov na nose a nosenie kartónovej škatule. Londýnski psychiatri ho následne vyhlásili za duševne nespôsobilého postaviť sa pred súd a namiesto väzenia bol umiestnený do nemocnice Maudsley. Zaujímavosťou je, že útok bol finančne náročný, pričom len náklady na distribúciu sa odhadovali na 10 000 GBP (v prepočte na dnešné hodnoty približne 38 600 USD). To spolu s ďalšími výdavkami vyvoláva otázky o jeho duševnom stave v čase prípravy a realizácie útoku

Zdroj: Techspot,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,