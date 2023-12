Dlhotrvajúci pobyt vo vesmíre môže viesť k problémom s erekciou

Treba si dobre zvážiť, či chcete byť vesmírnym priekopníkom. Má to svoju cenu.

Ľudstvo sa snaží o postupné dobývanie vesmíru, no zatiaľ sme len v "plienkach". To sa týka aj vedeckých štúdií týkajúcich sa vplyvu "vesmírneho prostredia" na človeka. Všeobecne sa vie, že pobyt mimo gravitačného vplyvu našej planéty sa prejavuje napríklad ochabovaním svalov, alebo rednutím kostí. No menej sa už vie, ako vplýva "vesmír" na sexuálne zdravie a teraz by mali spozornieť hlavne muži! Nedávny výskum vedcov z Floridskej univerzity sa totiž bližšie pozrel na to, aké účinky má pobyt v mikrogravitácii na erekciu.

Výskumníci pre potreby štúdie použili 86 samcov potkanov, na ktorých simulovali pobyt vo vesmíre. Nakoľko ide o simuláciu, samci sa nenachádzali vo vesmíre. Simulácia mikrogravitácie prebiehala tak, že 43 potkanom dvíhali nohy pod 30 stupňovým uhlom. Vedci tento úkon vykonávali na samcoch po dobu štyroch týždňov. Kontrolná skupina potkanov o rovnakom počte, bola držaná na zemi. Následne výskumníci obe skupiny rozdelili do troch podskupín, v rámci ktorých boli ožarované kozmickým žiarením, presnejšie v jeho simulátore, kde ich telami prechádzali vysoko-energetické častice. Prvá skupina potkanov bola vystavená vysokej úrovni žiarenia, kým druhá nízkej a tretia žiadnemu.

Výskumný tím o rok neskôr zhodnotil výsledky štúdie. Vedcom sa podarilo namerať viac oxidačného stresu a zúženie ciev v oblasti pohlavných orgánov potkanom, ktorí boli vystavení žiareniu v porovnaní s potkanmi, ktorí neboli žiareniu a mikrogravitácii vystavení. Vplyv na erekciu mali aj nízke dávky kozmického žiarenia! Napriek tomu, že výskum neprebiehal na ľudských subjektoch, sú výsledky štúdie tak či tak minimálne nepríjemné. Napriek tomu vedci stojaci za štúdiou veria, že pomocou užívania antioxidantov, by sa malo podariť zmierniť vplyv kozmického prostredia na človeka.

