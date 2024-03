Doom je možné hrať pomocou baktérií!

Na hranie hry si musíte vyhradiť približne 600 rokov.

Hra Doom je legendou už takmer 30 rokov a v podstate preslávila žáner FPS. To, že má Doom širokú fanúšikovskú základňu je už dávno známe a fanúšikovia sa snažia hru spustiť na rôznych zariadeniach. Komunite sa podarilo spusti hru na Lego kocke, displeji traktoru, kiosku v McDonalde, tehotenských testoch a podobne. Asi všetky tieto pokusy prekonala študentka bio-technológie na MIT - Lauren Ramlanová. Tejto vedkyni sa totiž podarilo hrať Doom pomocou črevných baktérií - E.Coli. Pomocou nich totiž vytvorila 1 palcový displej s rozlíšením 32 x 48 pixelov. Preto, aby bolo vidno čo sa zobrazuje, výskumníčka "vylepšila" baktérie pomocou flourescenčných proteínov. Pre upresnenie, "hra" nie je v skutočnosti hratelná, ale namiesto toho vedkyňa kombinuje baktérie tak, aby zobrazovali snímky z hry, teda v podstate slúžia ako mikro monitor.

Od monitora z E.Coli baktérií nečakajte ktovie aký výkon, či presnejšie rýchle prekreslovanie obrazu. Baktériám totiž trvá približne 70 minút, kým sa usporiadajú tak, aby vznikol viditeľný obraz. Následne ďalších osem hodín im trvá, kým sa vrátia do pôvodného stavu. To znamená, že približne 9 hodín potrebujete na vykreslenie jedného herného snímku. Takže, ak by ste si chceli zahrať hru od začiatku do konca, môžete tým poveriť svoju rodinu hneď na niekoľko generácií, keďže by vám hranie trvalo približne 600 rokov. FPS Doom je jednoducho lákavou výzvou pre hráčov, ktorý chcú dokázať, že je ju možné spustiť takmer na čomkoľvek. Už teraz sme zvedaví, s čím novým príde komunita okolo tejto hry, teda presnejšie na čom novom ju bude možné hrať.

