Elon Musk má záujem kúpiť OpenAI!

Elon Musk prejavil záujem kúpiť technologickú spoločnosť OpenAI.

Elon Musk podal ponuku na prevzatie spoločnosti OpenAI za 97,4 miliardy dolárov. Skupina investorov vedená Muskovou spoločnosťou xAI predložila v pondelok predstavenstvu spoločnosti nevyžiadanú ponuku s cieľom odkúpiť neziskovú organizáciu, ktorá vlastní ziskovú časť OpenAI.

Generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI, Sam Altman, reagoval na túto ponuku v príspevku na sociálnej sieti X, ktorú Musk vlastní, slovami: "Nie, ďakujem, ale ak chcete, kúpime Twitter za 9,74 miliardy dolárov." Musk následne označil Altmana za "podvodníka" a "šmejda". Je ťažké určiť, nakoľko je táto ponuka od Muska seriózna a aké sú jej šance na úspech. OpenAI nie je tradičná spoločnosť a nezisková štruktúra, ktorú Altman a ďalší v spoločnosti preferujú, môže ju ochrániť pred Muskovou ponukou. Ak by bola OpenAI čisto ziskovou spoločnosťou s tradičnými akciami, Muskova ponuka by pravdepodobne spustila proces predaja spoločnosti najvyššej ponuke. Musk vo vyhlásení uviedol, že je čas, aby sa OpenAI vrátila k sile open source zameranej na bezpečnosť, ktorou kedysi bola, a že on zabezpečí, aby sa tak stalo.

Zdroj: Engadget,

Zdroj obrázku: Perplaxity AI,