Extremely Large Telescope prinesie revolúciu v astronómii

Extremely Large Telescope (ELT) môže priniesť podobný skok v našom pohľade na vesmír ako Galileov ďalekohľad pred 400 rokmi. Tak to aspoň tvrdia autori článku, ktorý vyšiel v časopise Contemporary physics, a je venovaný opisu ELT.



ELT, ktorého hlavné zrkadlo bude mať priemer 39 metrov, by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2028 a bude najväčším optickým a infračerveným teleskopom na svete. Jeho plocha bude 100 milión krát väčšia než plocha ľudského oka a desať krát väčšia než plocha najväčšieho súčasného optického teleskopu. Stavia sa od roku 2017 v Čile v nadmorskej výške 3,046 m na hore Cerro Armazones.



Každý väčší vedecký projekt má svoj hlavný článok, v ktorom približuje chystaný experiment. Práve vyjdený článok v Contemporary physics je takým článkom o ELT. A tak ak chcete do hĺbky spoznať teleskop, ktorý bude určovať trend v astronómii v nasledujúcom desaťročí, tak si ho chcete prečítať 🙂 Nájdete ho na tejto adrese.



Doplňujúcim zdrojom informácii je web projektu na https://elt.eso.org.

Obrázok: Credit: ESO/L. Calçada, CC BY 4.0, ESO/L. Calçada, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, https://www.eso.org/public/images/e-elt-night-v1-cc-mz-cc/

Zdroj: tandfonline.com