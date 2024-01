Fínskej Nokii poklesli tržby. Prepustí zamestnancov

Bohužiaľ, k tomuto kroku sa uchyľujú asi všetky firmy na svete.

Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení - Nokia vykázal 20-percentný kvartálny pokles tržieb. To má za následok, že sa spoločnosť rozhodla prepustiť viac ako 15 percent zamestnancov, čo je približne 14 000 ľudí. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti - Pekka Lundmarka klesli tržby napríklad v Severnej Amerike približne o 40%, ale ani zvyšok globálneho trhu nie je na tom o nič lepšie. Prepúšťanie umožní fínskej spoločnosti ušetriť takmer 400 000 000 eur do konca roku 2024. Ďalších 300 miliónov eur ušetrí na nákladoch na zamestnancov v roku 2025, aspoň podľa odhadov spoločnosti Nokia.

Spojené štáty americké patria k jedným z najväčších odberateľov telekomunikačných zariadení, nakoľko po zákaze používania technológií od čínskej spoločnosti Huawei, sú tamojší mobilní operátori nútení prerábať svoje siete. Vďaka tomu musia nakupovať od európskych spoločností, akými sú Nokia, ale aj Ericsson. Napriek poklesu tržieb spoločnosť očakáva, že počas budúceho roka dôjde k zlepšeniu, no celková neistota má ostať. Generálny riaditeľ fínskej Nokie verí v strednodobé a dlhodobé zlepšenie, ale sám nevie, kedy sa trh "pozbiera". 5G technológie mali znamenať revolúciu, no svet sa skôr zameral na autonómne automobily, či umelú inteligenciu. To má za následok odklon pozornosti na siete piatej generácie.

Zdroj: GSMArena,