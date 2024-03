Ford obmedzuje výrobu jedného zo svojich automobilov

Obmedzenie výroby má byť kvôli klesajúcemu záujmu o predmetný automobil.

Americká automobilová spoločnosť Ford má údajne obmedziť výrobu svojho elektrinou poháňaného pick-upu - F150 Lightning. Za týmto rozhodnutím má byť postupne klesajúci dopyt po tomto elektromobile. Bohužiaľ pokles dopytu má mať neblahý vplyv na približne 1 400 zamestnancov automobilky. Spoločnosť totiž musela prejsť z dvojzmennej prevádzky na jednozmennú. Z tohto sa dá vyčítať, že firma Ford v podstate znížila produkciu elektromobilu o približne polovicu. Automobilka vyprodukovala približne 3 200 "F-150tiek" týždenne, no po prechode na jednu smenu to bude len cca. 1 600 kusov týždenne. Našťastie sa zamestnanci nemusia báť, že prídu o svoje zamestnanie. Spoločnosť ich má presunúť na iné výrobné linky, prípadne do iných svojich závodov v rámci Spojených štátov amerických.

Klesajúci záujem o elektromobil Ford F-150 Lightning nahrádza rastúci záujem o iné automobily tejto jednej z najstarších automobilových spoločností na svete. Automobilka eviduje zvýšený záujem o modely - Bronco, Bronco Raptor, Ranger a Ranger Raptor. Tieto automobily sa vyrábajú v Michigane, kde sa má presunúť približne polovica zamestnancov pracujúcich na F-150 Lightning. Spoločnosť tam má v pláne otvoriť tretiu zmenu, aby dokázala pokryť dopyt po spomínaných automobiloch. Firma zaoberajúca sa výrobou automobilov mala už dlhší čas predpokladať postupne klesajúci záujem o elektrický model svojho pick-upu. Spoločnosť síce predpokladá spomalenie záujmu o elektromobily, ale napriek tejto udalosti bude predaj automobilov rásť, aj keď pomalším tempom.

Zdroj: Engadget,