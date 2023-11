Foxconn možno prestane vyrábať smartfóny

Vďaka napätej medzinárodnej situácii môžno OEM výrobca prerobí svoje továrne na výrobu niečoho iného.

Súčasná medzinárodná situácia nepraje technologickému priemyslu. Najviac na americko-čínske vzťahy doplatila spoločnosť Huawei, lenže eskalácia napätia sa dotýka čoraz väčšieho počtu firiem. Jednou z takých je aj taiwanská spoločnosť Foxconn, ktorá je známa výrobou smartfónov známych ako iPhone. Samozrejme výrobca vyrába elektronické zariadenia aj pre iné spoločnosti. Spoločnosť má po svete veľký počet závodov, najvýznamnejšie z nich sú v Číne, USA, Thajsku, Indii a Indonézii. Vzhľadom na postupne sa vyostrujúci konflikt medzi Tawainom-Čínou-USA sa spoločnosti komplikuje podnikanie. Preto má OEM výrobca údajne hľadať nové formy podnikania, aby sa udržal "nad vodou".

Jedným z možných podnikaní má byť výroba elektromobilov. Túto zmenu smeru podnikania mal načrtnúť Young Liu, predseda predstavenstva spoločnosti Foxconn. Podľa Liua sú elektromobily v podstate "iPhony na kolesách". Spoločnosť predpokladá, že by časom mohla ovládnuť až 5 percent svetového trhu. Foxconn už dávnejšie predstavil svoje koncepty elektromobilov, čím chcel nalákať výrobcov automobilov na prípadnú spoluprácu. To, ako to celé nakoniec dopadne je zatiaľ vo hviezdach. V prípade začatia vojenského konfliktu je pravdepodobné, že ceny smartfónov by "raketovo" vystrelili do výšin a o cenách iPhonov by nemalo zmysel sa veľmi baviť.

