Fractal Design predstavuje skrinku North XL

Predstavujeme nový, väčší prírastok do našej série North, ktorý používateľom ponúka rovnaký dizajn ako originál, avšak v zväčšenom formáte. Rovnako ako jeho menší súrodenec, aj North XL spája dizajnové materiály so skvelým prúdením vzduchu, vďaka čomu sa výkonný herný počítač stáva štýlovým doplnkom do obývacieho priestoru.

Vnútro ponúka viac priestoru pre ambiciózne zostavy, vrátane miesta pre predný radiátor s dĺžkou až 420 mm, horný radiátor s dĺžkou 360 mm a podporu pre grafické karty s dĺžkou 413 mm. Priestranné, flexibilné a intuitívne rozloženie vnútorného priestoru je navrhnuté tak, aby používatelia vyťažili maximum so svojej zostavy a hier.

Zdroj: TS, Fractal Design