General Motors má problém!

General Motors sa dostalo do problémov, kvôli neoprávnenemu nakladaniu s osobnými údajmi vodičov.

Federálna obchodná komisia (FTC) zakročila proti automobilovému gigantovi General Motors (GM) a jeho dcérskej spoločnosti OnStar kvôli údajnému neoprávnenému zdieľaniu citlivých údajov o vodičoch s tretími stranami. Vyšetrovanie FTC bolo iniciované po odhalení reportáže The New York Times, ktorá poukázala na to, že GM zhromažďoval a predával informácie o používaní vozidiel zákazníkov platformám využívaným poisťovňami. Tieto údaje pochádzali z programu OnStar Smart Driver, do ktorého boli zákazníci GM buď aktívne nabádaní vstúpiť, alebo doň boli zapojení bez svojho vedomia. Program zhromažďoval citlivé informácie o správaní vodičov, vrátane prudkého brzdenia, jazdy v nočných hodinách a prekračovania rýchlosti, ktoré boli následne predávané spoločnostiam LexisNexis Risk Solutions a Verisk.

V reakcii na tieto zistenia FTC navrhla dohodu, ktorá by na obdobie piatich rokov zakázala GM a OnStar zdieľať údaje o geolokácii spotrebiteľov a správaní vodičov so spotrebiteľskými spravodajskými agentúrami. Okrem toho budú tieto spoločnosti povinné prijať dodatočné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a možností voľby pre zákazníkov ohľadom zhromažďovania a zdieľania ich osobných údajov. Predsedníčka FTC Lina M. Khan zdôraznila závažnosť situácie, keď uviedla, že GM monitorovala a predávala presné geolokačné údaje a informácie o správaní vodičov, v niektorých prípadoch až každé tri sekundy. Týmto krokom FTC deklaruje svoj záväzok chrániť súkromie Američanov a brániť ich pred nekontrolovaným sledovaním.

Zdroj: Engadged,