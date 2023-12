"Go fuck yourself" odkazuje Musk spoločnostiam!

Elon Musk na nedávnom podujatí stratil nervy.

Elon Musk stojí za niekoľkými pomerne úspešnými projektmi, ale niektoré mu robia vrásky na čele. Medzi také patrí napríklad kúpa spoločnosti Twitter (X), ktorá prevádzkuje sociálnu sieť. Od prevzatia firmy sú Muskove rozhodnutia "viac-menej" kontroverzné. Sociálna sieť X prišla o nemalý počet používateľov, ale aj zamestnancov, ktorých Musk poprepúšťal. Nepopulárne boli aj niektoré ďalšie Muskove rozhodnutia, ako napríklad znovu-aktivovanie profilu bývalého amerického prezidenta Donalda J. Trumpa.

Na nedávnom podujatí - DealBook, ktoré organizoval časopis The New York Times vystúpil aj majiteľ sociálnej siete X - Elon Musk. Ten sa nechal uniesť emóciami a poslal do r*ti všetkých inzerentov, ktorí odmietajú predávať reklamu na X. Podľa odhadov totiž hrozí, že Muskova spoločnosť môže prísť o zisk z reklám v približnej výške 75 miliónov dolárov (cca. 68 385 750 eur). Za túto stratu môže nedávne vyjadrenie majiteľa tejto sociálnej siete pod príspevkom, ktorý mal byť antisemitský a k tomu aj konšpiračný. Na to Musk neskôr reagoval, že nebol antisemitský a zároveň vyjadril poľutovanie nad reakciou na predmetný príspevok. Ďalej dodal, že v podstate dal nabitú zbraň všetkým tým, ktorí ho nenávidia.

To malo za následok odstúpenie spoločnosti Disney od zakúpenia reklamného priestoru na sociálnej sieti X. Na podujatí bola prítomná aj nedávno vymenovaná generálna riaditeľka spoločnosti X - Linda Yaccarino, ktorá mala počas Muskovho vystúpenia údajne nasadenú "kamennú tvár".

Zdroj: Engadget,