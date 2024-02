Google Bard čaká veľká zmena!

Je možné, že Google premenuje svoju umelú inteligenciu.

Na sociálnu sieť X (Twitter) sa dostal interný dokument spoločnosti Google, ktorý má prezrádzať niektoré zmeny týkajúce jazykového modelu Bard. Treba však pripomenúť, že tieto informácie nie sú oficiálne potvrdené a je dobré ich brať s určitým nadhľadom. O čom uniknutý dokument hovorí? Americký technologický gigant by mal mať v pláne premenovanie Bard AI na Gemini AI. Teda v podstate by sa malo jednať o fúziu dvoch umelých inteligencií do jednej. Keďže spoločnosť Google vyvíja obe AI súčasne, je predsa len jednoduchšie pracovať na jednej AI, než na dvoch súčasne. Dokument hovorí aj o tom, že tvorca najpoužívanejšieho internetového vyhľadávača plánuje predstaviť platenú verziu svojej Gemini AI s prídavkom "Advanced".

Ďalej sa má v dokumente spomínať uvoľnenie aplikácie Gemini pre mobilný operačný systém Android. Bohužiaľ je viac ako pravdepodobné, že používatelia z Európskej únie si zas nejaký čas počkajú, kým spoločnosť Google prispôsobí svoju umelú inteligenciu podľa pravidiel spolku. Zároveň sa spomína, že platený model Gemini Advanced má byť oveľa schopnejší aj pri dodržiavaní náročných pravidiel z dielne európskych úradníkov. Zo začiatku má byť jazykový model dostupný vo viac ako 150 krajinách, bohužiaľ spočiatku bude komunikácia možná len v angličtine. Dokument zverejnila osoba s menom Dylan Roussel, pravosť je však otázna.

Zdroj: Engadget,