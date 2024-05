Google bude prepúšťať zamestnancov z reklamného oddelenia

Prepúšťanie vo svete technológií bude pravdepodobne témou aj pre tento rok.

Americký technologický gigant Google počas minulého roka prepustil tisíce zamestnancov z rôznych divízií. O prácu tak prišli ľudia, ktorí pracovali na Google Asistentovi, FitBit-e, smartfónoch Pixel, či Nest-e. Podľa spoločnosti, takýto štýl reštrukturalizácie pomáha poskytovať partnerom a zákazníkom najlepšie služby. Tvorca najpoužívanejšieho internetového vyhľadávača nezabudol dodať, že dotknutým zamestnancom sú ponúknuté iné pozície v rámci firmy. Informáciu o ďalšej vlne prepúšťania priniesol internetový denník Business Insider, ktorého redaktorom sa podarilo dostať k internému mailu zo spoločnosti Google. Ten mal poslať obchodný riaditeľ Philipp Schindler zamestnancom internetového giganta.

Bohužiaľ presný počet prepustených zamestnancov nie je známy, no skoršie informácie hovorili o približne 30 000 pracovníkoch z reklamného oddelenia. Dôvodom pre rozviazanie pracovného pomeru s tak vysokým počtom zamestnancov má byť údajne orientácia spoločnosti na umelú inteligenciu, ktorá ich má nahradiť. Vyhľadávací gigant má presúvať väčšinu firemných zdrojov na výskum a vývoj umelej inteligencie, ktorá by mala byť konkurencie-schopnejšia voči AI od spoločnosti openAI. To by malo zabrániť odlivu zákazníkov spoločnosti Google ku konkurencii.

Prepúšťanie vo svete technológií bolo jednou z hlavných tém minulého roka, nakoľko o prácu v tomto segmente prišli tisíce zamestnancov. Prepúšťali spoločnosti ako Meta, Amazon, MGM, Audible, Unity, Discord, Twitch a podobne. Otázkou zostáva, či v nastavenom trende budú spoločnosti pokračovať aj naďalej.

