Google bude znova prepúšťať

Google dáva možnosť odísť zamestnancom dobrovoľne.

Spoločnosť Google ponúkla svojim americkým zamestnancom v tíme platforiem a zariadení možnosť dobrovoľne odísť zo spoločnosti ešte predtým, ako pristúpi k prepúšťaniu. Táto správa prichádza od webu 9to5Google. Tím pre platformy a zariadenia má 25 000 zamestnancov a vznikol spojením tímov pre Android a hardvér. Spadá pod neho množstvo produktov ako Android, Chrome, Pixel, Nest a Fitbit. Možnosť dobrovoľného odchodu s odstupným sa však týka len zamestnancov v USA, ktorí sú priamo podriadení viceprezidentovi divízie Rickovi Osterlohovi.

Osterloh v internom oznámení tímu uviedol, že "plán dobrovoľného odchodu" je určený pre tých, ktorí majú problém s plnením požiadaviek svojej úlohy, alebo pre tých, ktorí nie sú spokojní s hybridným pracovným modelom spoločnosti. Zamestnanci sa môžu do programu prihlásiť do 20. februára a o ich prijatí sa dozvedia 25. marca. Niektorí teda nemusia mať možnosť odísť s ponúkaným odstupným. Google plánuje čoskoro zverejniť finančnú správu za štvrtý štvrťrok 2024 a bude zaujímavé sledovať, či odhalí pokles príjmov alebo iné faktory, ktoré by mohli viesť k prepúšťaniu. Zamestnanci podľa CNBC vyjadrili spokojnosť s tým, že Google ponúka možnosť dobrovoľného odchodu s odstupným namiesto priameho prepúšťania.

Zdroj: Engadget,

Zdroj obrázku: Perplexity AI.