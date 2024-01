Google Fotky budú ešte viac prepojené s umelou inteligenciou

Google Fotky budú ešte lepšie vedieť vytvárať koláže z vašich fotografií.

Používatelia Google Fotiek sa môžu tešiť na "novú" funkciu, ktorou je vytváranie spomienok. Služba túto funkciu už poskytuje a z času na čas ste určite dostali aj upozornenie, týkajúce sa vytvorenia albumu, či spomienky. V súčasnosti tvorca najpoužívanejšieho internetového vyhľadávača zapojil do vytvárania umelú inteligencie ešte vo väčšej miere. AI už bude okrem automatického zlučovania fotiek do spomienok, alebo albumu, vytvárať k nim aj názvy. Okrem iného, v rámci karty Spomienky môžete po novom do tejto sekcie pridať aj rodinu a priateľov, aby prispeli pri vytváraní albumu aj svojim fotografiami a videami.

Treba zároveň dodať, že vývoj umelej inteligencie stále prebieha. Môže sa teda z času na čas stať, že AI "primieša" do albumu fotografiu, alebo video, ktoré tam nemá čo robiť. Prípadne nazve album inak, ako by ste očakávali. V rámci vylepšovania služby chce spoločnosť Google zlepšiť ukladanie vami vytvorených albumov aj ako videá pre následné uloženie. To sa má týkať aj ich zdieľania na sociálne siete. Nová verzia aplikácie Google Fotky má byť onedlho uvoľnená v Spojených štátoch amerických. Aktualizácia pre zvyšok sveta by mala byť dostupná v priebehu pár mesiacov.

Zdroj: Engadget,