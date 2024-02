Google Pixel Launcher prinesie zaujímavú funkciu!

Google nečakane zmení spôsob vyhľadávania na smartfónoch.

Americká spoločnosť Google, stojaca za rovnomenným vyhľadávačom, ale aj mobilným operačným systémom Android je momentálne pod drobnohľadom tamojších protimonopolných úradov. Podľa týchto orgánov Google kontroluje 90 až 95 percent trhu s vyhľadávačmi a aktívne obmedzuje používanie konkurencie. Ako táto informácia súvisí so zmenou vyhľadávania na smartfónoch Google Pixel? Dôvodom je práve protimonopolné vyšetrovanie. Preto sa pravdepodobne technologický gigant rozhodol zapracovať na zmene vyhľadávacieho enginu a to až na systémovej úrovni. Používateľ smartfónu by mal v dohľadnej dobe dostať možnosť zmeniť poskytovateľa vyhľadávania vo svojom Pixel smartfóne.

Túto informáciu priniesol známy leaker na sociálnej sieti X (Twitter) - @Nail_Sadykov. Podľa jeho náznakov sa dá predpokladať, že si majiteľa zariadenia môže vybrať namiesto Googlu napríklad Microsoft Bing, alebo DuckDuck Go. Zaujímavé je, že podobné zmeny by sa mali udiať aj v prípade internetového vyhľadávača Google Chrome, kde sa v kóde programu objavili podobné zmienky. Zmena vo vyhľadávaní sa má aktuálne testovať v beta verzii operačného systému Android 14 QPR 2 Beta 3. Ponuka na zmenu vyhľadávacieho enginu má byťv súčasnosti stále skrytou možnosťou. Napriek tomu sa dá predpokladať, že v najbližších aktualizáciách systému by sa mala priamo zobraziť v nastaveniach.

Zdroj: GSMArena,