Google Privacy Sandbox má byť len ďalším nástrojom na sledovanie

Technológia spoločnosti Google má byť len ďalším nástrojom na podsúvanie reklamy.

Podľa nadácie Electronic Frontier Foundation (EFF) je Googlom vyvíjaná technológia - Privacy Sandbox zlom, podobným súborom "cookie". To znamená, že pripravovaná funkcia v skutočnosti nemá ochrániť súkromie používateľa. Táto technológia je už v podstate nasadená v nových verziách internetového prehliadača Chrome, od septembra tohto roka, ale dá sa zatiaľ vypnúť. Od budúceho roka bude prebiehať jej testovanie pred úplným nahradením cookie súborov. Treba však dodať, že Privacy Sandbox má byť súčaťou len prehliadača Google Chrome a pravdepodobne aj jeho derivátov. To znamená, že sa s ním môžu stretnúť používatelia Opery, Vivaldi, Chromium, Edge a podobne, nakoľko používajú rovnaké jadro - Blink.

Privacy Sandbox má používať Topics API, ktoré má čerpať z databázy tvorenej približne 500 reklamnými kategóriami nachádzajúcich sa na GitHube. Takže ak tvorca webovej stránky zakomponoval "karanténnu" ochranu osobných údajov, mala by byť táto stránka schopná vyžiadať od prehliadača Chrome záujmy jeho používateľa a adekvátne zobrazovať reklamu v rámci vyžiadaných záujmov. EFF k Topics API dodáva, že je táto technológia rovnako zlá, ako Googlom navrhnuté Federated Learning of Cohorts (FLoC). Dalo by sa povedať, že tvorca Privacy Sandbox len mierne upravil FLoC a nazval ho inak. Technológia je stále v priebehu testovania, ale pravdepodobne sa už veľké zmeny neudejú. Čo robiť, ak sa chcete vyhnúť aktívnemu sledovaniu zo strany spoločnosti Google? Prestať používať internetový prehliadač Chrome a prejsť na Mozilla Firefox, alebo Apple Safari, ktoré odmietli používať technológie vytvorené Googlom.

