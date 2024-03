HDMI Forum zamietlo open-source riešenie od AMD

Používatelia Linuxu sú vďaka HDMI Forum stále ukrátení o plnú funkcionalitu tohto štandardu.

Štandard pre prenos a spracovanie zvuku a videa - HDMI je aktuálne vo verzii 2.1, ktorá robí nemalé vrásky na čele používateľom operačného systému Linux a grafickej karty AMD. Uzavretosť kódu znemožňuje plný potenciál štandardu, čo znamená 4K@120Hz, alebo 5K@240Hz. Problém so 4K, respektíve 5K sa objavil v roku 2021, kedy došlo k obmedzeniu verejného prístupu k technickým informáciám týkajúcich sa štandardu HDMI 2.1.K tomuto kroku sa odhodlala nezisková organizácia HDMI Fórum, podľa ktorej by mali mať prístup k týmto informáciám len výrobcovia a vývojári. Vďaka tomu by mala byť zachovaná kvalita štandardu ako takého. Bohužiaľ tento krok si vyžiadal aj nečakané obmedzenie pre používateľov operačného systému Linux.

KO

Tu sa rozhodla podať pomocnú ruku organizácia X.Org a spoločnosť AMD, ktoré úzko spolupracovali s HDMI Forum na vyriešení tohto problému. Vývojári výrobcu grafických kariet prišli s open-source riešením, ktoré malo problém s vyšším rozlíšením vyriešiť. Bohužiaľ tento kód nezisková organizácia nechválila. Používatelia operačného systému Linux sa zatiaľ budú musieť spoľahnúť na otvorený štandard "DisplayPort". Ostáva len veriť, že vedenie spoločnosti AMD začne zvažovať prípadnú orientáciu na otvorený štandard, ktorý sa im pri troche šťastia podarí presadiť a vytvoriť voči HDMI silnú konkurenciu. Je to škoda, že vývojári snažiaci sa dosiahnuť otvorený ovládač nepochodili so svojim riešením. To, či "náhodou" unikne kód na internet je zatiaľ otázkou.

Zdroj: XDA-Developers, pic from Pixabay,