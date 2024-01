Hodiny súdneho dňa sú už druhý rok zatiaľ najbližšie od odbitia konca sveta!

Udalosti dejúce sa po celej planéte nenaznačujú žiadne zlepšenie a preto sme bližšie a bližšie k samo-vyhladeniu sa.

Podľa Bulletin of the Atomic Scientists sa ručička takzvaných "hodín súdneho dňa" už druhý rok nachádza len 90 sekúnd od odbitia polnoci, čo symbolicky znamená koniec nášho sveta. Tieto "hodiny" vznikli koncom 40. rokov 20. storočia a vedci sa pomocou nich snažia odrážať to, ako sme blízko k tomu, aby sme sa sami vyhladili. To, že svet je už druhý rok po sebe minútu a pol od konca našej civilizácie, alebo ak chcete sveta, nie je nič pozitívne. Hrozby vedúce k tomu stále pretrvávajú! Vedci sa pomocou týchto hodín snažia naliehať na politikov, ale aj spoločnosti a komunity, aby s tým niečo robili. Teda aby pracovali na ukončení vojen, hladomoru, či klimatických zmien planéty.

Bulletin taktiež naráža na rastúce riziko použitia jadrových zbraní. Tie sa síce jadrové veľmoci zaviazali obmedziť, ale či sa to nakoniec stalo je neisté. Niektoré krajiny dokonca pracujú na vývoji atómových zbraní. Postupne vzrastá aj použitie biologických zbraní. Vedci zároveň vyjadrili obavy týkajúce sa neregulovania niektorých technológií, akou je napríklad umelá inteligencia, teda zatiaľ jazykové modely.

Ako veľmi sa posunuli hodiny súdneho dňa od svojho vzniku? V roku 1947 bola minútová ručička len 7 minút od odbitia začiatku konca sveta. Po skončení Studenej vojny sa ručička vrátila o 17 minút späť a ukazovala čas 23:43. Odvtedy sa stihla naša civilizácia "rýchlym krokom" posunúť len na 90 sekúnd od konca sveta, ako ho poznáme. Otázkou je, ako sa k tomuto času zachovajú ľudia po celom svete? Či sa poučíme z omylov, alebo v nich budeme pokračovať naďalej a niekto hádam po nás objaví stopy našej existencie, alebo ostaneme navždy zabudnutí?

Zdroj: IFLScience,