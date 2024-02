Hollywoodske hviezdy boli nevedomky zatiahnuté do ruskej propagandy

Na ruskú propragandu bolo využitých hneď niekoľko platforiem štýlu Cameo.

Americký technologický gigant Microsoft upozornil na to, že tento rok sa stali hollywoodske hviezdy terčom zneužitia ruskej propagandy, pritom o tom ani nemuseli vedieť. Ruskí propagandisti mali na tento účel zneužiť rôzne platformy, ako napríklad Cameo. Napríklad na tejto platforme vznikla prosba o vytvorenie správy pre osobu menom "Vladimir", ktorý je závislí na návykových látkach a potrebuje pomoc. Tejto výzvy sa "chytilo" hneď niekoľko hollywoodskych hviezd, akými sú napríklad - Priscilla Presley-ová, Shavo Odadjian, Kate Flannery (The Office), Dean Norris (Breaking Bad), John McGinley (Scrubs), ale aj Elijah Wood (Pán prsteňov). Všetky videá nahrané týmito osobnosťami boli účelovo zostrihané a využité pre ruskú propagandu.

Následne sa tieto videá objavili v ruskom štátnom médiu - RIA Novosti, ktoré ich vykresľovalo ako pravé. Aby videá získali na "dôveryhodnosti", bola do nich pridaná aj ukrajinská vlajka a instagramový účet Volodymira Zelenského. Práve ukrajinský prezident by mal byť tým, kto je závislí na návykových látkach. Vďaka účelovo mierenej výzve, hollywoodske hviezdy vyzerajú tak, akoby mierili výzvu práve na prezidenta Zelenského. Momentálne medzi oboma krajinami prebieha okrem vojny aj silný propagandistický súboj, ktorý zasahuje do širokého on-line sveta. S tou sa môžu stretnúť napríklad hráči hier - World of Tanks, World od Warships, Roblox, Minecraft, War Thunder, Fly Corp, či Armored Warfare.

Zdroj: Techspot,