Huawei má pracovať na vývoji zaujímavého tabletu!

Skladacie zariadenia sú čoraz populárnejšie a výrobcovia smartfónov chcú prinášať stále zaujímavejšie zariadenia.

Čínska spoločnosť Huawei sankciám úspešne odoláva a technologicky napreduje. Jedným z dôkazov má byť nedávno uniknutá informácia, podľa ktorej má technologický gigant pracovať na trojnásobne skladateľnom zariadení! Vývoj novinky by mal prebiehať pomerne rýchlo, nakoľko zariadenie by sa malo objaviť na trhu už počas druhého štvrťroku tohto roka. Výrobca už má pracovať na hľadaní vhodných dodávateľov materiálu potrebného na poskladanie zariadenia. Očakáva sa, že novinka si zachová aktuálny dizajnový jazyk s už predávanými zaradeniami čínskeho výrobcu.

Displej by mala dodávať spoločnosť BOE a skladacie mechanizmy by mali mať na starosti firmy - Fusda a Zhaoli. Vývoj zariadenia s tromi pántmi prebiehal už dlhšie. Podľa dostupných informácií mala spoločnosť Huawei podať žiadosť o patenty niektorých technológií ešte počas roku 2021, no podávanie žiadostí pokračovalo aj v roku 2022. Následne sa objavili informácie, že tablet alebo smartfón sa začne sériovo vyrábať už v roku 2023. To, či sa táto správa ukáže ako pravdivá ukáže až čas, každopádne sa asi začali preteky, kto vyrobí takéto zariadenie prvý. Hráčov na trhu so smartfónmi a tabletmi je veľa. Najväčším konkurentom sa v tomto prípade stáva juhokórejská spoločnosť Samsung.

Zdroj: Gizmochina,