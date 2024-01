Huba loviaca červy? Nie, nie je to Sci-Fi!

Filmári môžu mať nový námet na film alebo seriál inšpirovaný prírodou.

Život na našej planéte nás dokáže stále niečím novým prekvapiť. To sa týka aj húb, ktoré si vo väčšine prípadov pokojne rastú v lese, ale aj v kúpeľni, nakoľko majú radi vlhko. Existujú aj huby schopné pre svoje prežitie ovládnuť napríklad mravcov. Tam to ale nekončí a v pôde sa nachádza aj huba schopná zmeniť sa na predátora a "uloviť" červa. Presnejšie sa jedná o druh Arthrobotrys oligospora, ktorý bol objavený ešte v roku 1850. Jedná sa o pomerne bežne rozšírenú hubu. Vedci sa rozhodli bližšie pozrieť na to, ako sa z inak pokojnej huby stane predátor schopný uloviť červa a skonzumovať ho.

Keď Arthrobotrys oligospora deteguje vo svojom okolí červa začne s replikáciou DNA a produkciou ribozómov. Onedlho na to začne huba produkovať množstvo proteínov, pomocou ktorých je schopná zachytiť červa. Tieto štruktúry môžu pripomínať siete, alebo adhezívne uzly. Po zachytení a imobilizovaní červa prichádza ďalšia dôležitá časť a tou je jeho konzumácia. Vedci si počas štúdie všimli, že huba na konzumáciu červov používa výrastky, nazývané aj hýfy, ktoré sa zaryjú do tela červa. Následne pomocou hýf začne konzumácia koristi. V tomto prípade huba používa skupinu enzýmov a pomáha rozložiť peptidové väzby proteínov.

Napriek tomu, že existencia takejto huby môže znieť "hororovo", tak "príroda" pomocou nej udržiava ekologickú rovnováhu, keďže nielen rozkladá mŕtvy organický materiál, ale aj reguluje populáciu červov v pôde.

Zdroj: IFLScience,