Hydrogél ako účinná ochrana voči kozmickému žiareniu?

Hydrogél sa ukazuje ako materiál schopný ochrániť astronautov vo vesmíre pred žiarením.

Hydrogél, materiál známy z kontaktných šošoviek a obväzov, by sa v budúcnosti mohol stať kľúčovým prvkom ochrany astronautov pred nebezpečným kozmickým žiarením počas dlhých vesmírnych letov. Kozmické žiarenie predstavuje jedno z najväčších rizík pre astronautov, ktorí sa nachádzajú mimo ochrannej atmosféry Zeme.

Počas šesťmesačného pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) je astronaut vystavený žiareniu, ktoré zodpovedá niekoľkoročnému pobytu na Zemi. Ešte väčšie nebezpečenstvo hrozí pri plánovaných misiách na Mars, kde by posádka počas trojročnej cesty prijala dávku žiarenia takmer 200-krát vyššiu ako na Zemi. Účinnou ochranou pred žiarením je tienenie, ideálne s použitím materiálu s vysokou hustotou a množstvom atómov vodíka, ako je napríklad voda. Voda má však v beztiažovom stave nevýhodu, pretože sa môže nekontrolovane pohybovať a unikať.

Vedci z Gentskej univerzity v Belgicku preto vyvinuli inovatívny materiál na báze superabsorpčného polyméru (SAP), ktorý dokáže absorbovať veľké množstvo vody a vytvoriť hydrogél. Tento hydrogél by sa dal tvarovať pomocou 3D tlače a použiť ako efektívny a bezpečný štít proti žiareniu pre kozmické lode aj skafandre. Hydrogél by nielenže poskytoval spoľahlivú ochranu, ale v prípade poškodenia skafandra by mohol fungovať aj ako tesniaci prostriedok. Vedci úspešne otestovali použitie hydrogélu v simulovaných vesmírnych podmienkach a teraz pracujú na jeho tvarovaní do 3D štruktúr a škálovaní výrobného procesu pre priemyselné využitie.

Zdroj: NewAtlas,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,