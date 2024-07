Hyperrýchla hviezda 400 svetelných rokov od nás

Vedecký tím zložený z viacerých amerických univerzít využívajúci pozorovania teleskopu Keck II objavili objekt CWISE J124909.08+362116.0 s extrémne vysokou radiálnou rýchlosťou, ktorý môže byť hnedým trpaslíkom alebo hviezdou s nízkou hmotnosťou. Tento objekt sa nachádza približne 400 svetelných rokov od Zeme. Vzhľadom na svoje parametre by mohol byť neviazaný gravitáciou Mliečnej dráhy. Jeho radiálna rýchlosť je približne desaťnásobná než priemerná radiálna rýchlosť hviezd Mliečnej dráhy.



Hmotnosť objektu je odhadovaná na 0,082 slnečnej hmotnosti a jeho efektívna teplota sa pohybuje medzi 1,715 a 2,320 K. Výskum naznačuje, že ide o hyperrýchleho subtrpaslíka typu L, čo by mohlo tento objekt zaradiť medzi prvé známe hviezdy s nízkou hmotnosťou a extrémne vysokou rýchlosťou.



Vedecký tím sa zaoberá aj rôznymi hypotézami o pôvode tohto objektu, vrátane možnosti, že bol pred troma miliardami rokov vyvrhnutý z galaktického centra Mliečnej dráhy.



Článok reportujúci výsledky tohto výskumu nájdete na adrese https://arxiv.org/abs/2407.08578

Obrázok: Credit: Image created by OpenAI's DALL-E 2, used with permission