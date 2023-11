Internetový prehliadač Brave prichádza so zaujímavou funkciou

Tvorcovia prehliadača sa rozhodli "naskočiť" na vlnu umelej inteligencie.

Vo svete je najnovším trendom umelá inteligencia a spoločnosti sa ju snažia dostať všade, kde to je možné. Otázkou je, či je to potrebné. Spoločnosti a organizácie stojace za internetovými prehliadačmi nechcú byť pozadu a pracujú na integrovaní AI. To je aj prípad tvorcov prehliadača Brave, ktorí aktuálne uvoľňujú novú verziu s integrovanou umelou inteligenciou, s názvom Leo. Spoločnosť Brave Software sa rozhodla siahnuť po AI založenom na jazykovom modeli Llama 2, za ktorým stoja technologickí giganti Meta a Microsoft. Táto AI je voľne prístupná a má slúžiť hlavne na výskumné a komerčné účely.

Leo má byť schopný zvládnuť napríklad vytvorenie súhrnných udalostí z rôznych webových stránok, ale aj prekladanie, či generovanie nového obsahu. Používateľov prehliadača Brave môže potešiť to, že používanie Lea je bezplatné. Tvorca prehliadača zároveň garantuje, že sa nebudú uchovávať konverzácie na ďalší tréning umelej inteligencie, ani poskytovať údaje tretím stranám. Spoločnosť Brave Software zároveň predstavila aj pokročilejšiu AI - Leo Premium, ktorá je už za mesačný poplatok 15 dolárov (približne 14 eur). Platiaci používatelia v tomto prípade získajú skorý prístup k novým funkciám, ale aj konverzácie "vyššej kvality". Aktualizácia prehliadača má byť uvoľňovaná postupne a to v priebehu pár dní.

Zdroj: Engadget,