Je BigFoot nakoniec len medveď? Podľa štúdie je to možné

Hľadači BigFoota si možno budú musieť nájsť inú záľubu.

Americkí lovci bájneho zvieraťa známeho ako "BigFoot", alebo "Sasquatch" sa snažia o tomto tvorovi nájsť dôkazy už roky, no zatiaľ sa im to nedarí. A to aj napriek pokročilej technike - smartfóny ktoré natáčajú videá v 4K, až v 8K rozlíšení, nehovoriac o kvalite fotiek. S tým idú ruka v ruke aj oveľa dokonalejšie kamery a fotoaparáty, no dôkaz stále chýba. Ak aj nejaký je, jedná sa o "machuľu", teda nič čo by dokazovalo existenciu "veľkej nohy". Tejto téme sa rozhodol venovať aj vedec - Floe Foxon, ktorý vytvoril štúdiu o pozorovaní BogFoota korelujúcu s populáciou medveďov. Zistenia síce nie sú 100-percentné, no lovcom môže pomôcť vylúčiť miesta, nakoľko v niektorých lokalitách Spojených štátov amerických sa nevyskytujú populácie medveďov. Medzi také lokality patria - Nové Škótsko, Rhode Island, Havaj, Texas, Wisconsin, Alberta, Wyoming, Labrador, Newfoundland, Seveorápadné teritória a ďalšie.

Podľa Floxona existuje silná korelácia medzi pozorovaniami BigFoota a populáciou medveďov. Medveď totiž tak isto dokáže stáť na zadných labách a určitý čas aj chodiť len pomocou nich. Rovnako ako sasquatch, medvede sa pohybujú zalesnenými oblasťami a nemajú problém vojsť ani do lokalít obývaných ľudmi. Ľudia, ktorí pozorovali BigFoota hlásili, že má srsť od hnedej, cez čiernu až po zlato-hnedú farbu. Podobou "farebnou paletou" srsti ovplývajú aj medvede. Výskumník počas štúdie spracovával dáta týkajúce sa sčítania populácie medveďov v rôznych lokalitách, ktoré porovnával s údajmi získanými z Bigfoot Field Researchers Organization, sčítania ľudskej populácie a zalesnenia lokalít. Dospel k záveru, že pri pozorovaní 5 000 medveďov pripadá jedno pozorovanie na sasquatcha a každých 1 000 medveďov zvyšuje šancu pozorovania tohto bájneho zvera o 4 percentá.

Štúdia nie je nepriestrelná, čo aj sám Foxon priznáva, nakoľko existujú hlásenia o pozorovaní BigFoota aj v lokalitách, kde sa populácia medveďov nevyskytuje. Napriek tomu dodáva, že v drvivej väčšine sa musí jednať o chybnú identifikáciu. Výskumník verí, že jeho štúdia by mohla byť nápomocnou aj pri ochrane medveďov.

Zdroj: ArsTechnica,