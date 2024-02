Kanada chce zakázať nástroj Flipper Zero! Údajne stojí za krádežami automobilov

Podľa kanadskej vlády je testovacie zariadenie Flipper Zero zodpovedné za nárast krádeží automobilov.

Flipper Zero je zariadenie obsahujúce infračervený vysielač/prijímač, BlueTooth, RFID, NFC, rádio a iné komponenty pre rôzne druhy bezdrôtovej komunikácie. Jeho účelom je testovať zabezpečenie komunikácie. "Flipperom" v podstate môžete ovládať napríklad otváranie/zatváranie garážovej brány, skopírovať NFC kartu, prípadne iné digitálne kľúče. Niektorí majitelia zariadenia sa pochválili aj tým, že dokážu odomknúť a zamknúť svoj automobil bez originálneho kľúča, len s pomocou Flippera Zero. Toho sa pravdepodobne "chytili" zlodeji automobilov v Kanade a mal tam nastať nárast tohto druhu krádeží. Minimálne si to myslia kanadskí politici, ktorí chcú zakázať dovoz, predaj a používanie nástroja Flipper Zero.

Podľa kanadskej polície je ročne nahlásených približne 90 000 odcudzených automobilov a toto číslo postupne narastá. Toto číslo sa "postaralo" o navýšenie národného indexu kriminality za rok 2022. Voči zákazu sa ohradil výrobca zariadenia - Flipper Devices, podľa ktorého ním vyrábaný nástroj nedokáže odmoknúť automobily s dátumom výroby po roku 2000. Moderné automobily už používajú modernejší systém zabezpečenia v podobe "pohyblivého kódu". Pre takúto krádež by bolo potrebná blízkosť zlodeja k majiteľovi automobilu, aby mohol aktívne zachytiť a blokovať kľúč.

Počas minulého roka zakázala spoločnosť Amazon predaj Fliipera Zero, nakoľko Brazílska národná telekomunikačná agentúra zistila, že zariadenie má byť zneužívané na skimovanie kariet.

Zdroj: BleepingComputer,