Konkurent z Číny, pre najväčší svetový detektor neutrín

Čína plánuje postaviť jeden z najväčších detektorov neutrín na svete. Hlboko pod vodou, na dne Juhočínskeho mora postaví Tropický hlbomorský detektor neutrín ( Tropical Deep-sea Neutrino Telescope - TRIDENT), ktorý by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2030.



TRIDENT bude pozostávať z 24 000 detektorov ukotvených na dne Juhočínskeho mora, 3500 metrov pod hladinou. Bude monitorovať priestor s objemom 7,5 kubických kilometrov. Tento objem je približne rovnaký, ako je plánovaný objem po modernizácii v súčasnosti najväčšieho detektora neutrín IceCube na Južnom póle.



Ďalšie podrobnosti o TRIDENT detektore nájdete v článku publikovanom v Nature Astronomy.





Ilustračný obrázok: Fotografia vnútra MiniBooNE neutríno detektora.

Zdroj: http://www.hep.princeton.edu/~meyers/boone_pub/pss_install.html, Credit: Fred Ullrich

Zdroj: www.nature.com