Kvalita vzduchu v Bratislave za posledných 150 rokov

Dnes sa výnimočne pozrieme na iný typ vedeckého výsledku. Tento je zaraditeľný do kategórie zaujímavý graf, ktorý poteší 🙂 Na stránke airqualitystripes.info nájdete graf zobrazujúci kvalitu ovzdušia v Bratislave za posledných 150 rokov (priemerné ročné hodnoty od roku 1850 do roku 2021). Ukazuje množstvo častíc s priemerom do 2.5 mikrometra v metri kubickom. Od roku 2020 je kvalita vzduchu v rozmedzí veľmi dobrá 🙂



K dispozícii je podobný prehľad pre ďalších 150 svetových miest. Napríklad pre Česko je to Praha, pre Poľsko Varšava.

Zdroj: https://airqualitystripes.info/