Lenovo chce až 80% zariadení opraviteľých bez potreby návštevy servisu

Lenovo chce mať čo najväčší počet zariadení, ktoré sa dajú opraviť doma.

Lenovo chce mať do roku 2025 až 80 percent zariadení, ktoré bude možné opraviť v domácich podmienkach. Tento cieľ odznel na nedávnom podujatí Canalys EMEA Forum 2023, kde tieto slová vyriekol prezident divízie Inteligentných zariadení v spoločnosti Lenovo - Luca Rossi. To znamená, že notebooky, tablety, ale aj smartfóny tohto výrobcu by mali byť schopné opraviť doma, prípadne cez "kanál". Spoločnosť chce dosiahnuť túto métu aj pomocou nového dizajnu zariadení, ktorý bude zameraný na servis. Zároveň až 5 z piatich dielov majú byť schopné samo-opravy, v snahe minimalizácie vyprodukovaného odpadu. Výrobca elektroniky taktiež uviedol, že upustí od plombovania jednotlivých komponentov vo svojich zariadeniach. Vďaka tomuto kroku spoločnosti budete schopný si bez problémov vymeniť napríklad SSD disk, alebo RAM a to bez straty záruky.

Spoločnosť Lenovo sa samozrejme do tohto kroku nepúšťa dobrovoľne. Za tento krok výrobcu elektroniky je z veľkej miery zodpovedná iniciatíva - Hnutie za právo na opravu. Firma teda len "naskočila" na aktuálny trend a to ešte predtým, než to Lenovu nariadia svojim zákonmi jednotlivé krajiny, kde podniká. Samozrejme sa tu objavili aj dohady, týkajúce sa možného poklesu predaja nových zariadení. Toho sa ale podľa Rossiho spoločnosť Lenovo vôbec neobáva, keďže v rámci servisu sa firme otvárajú nové možnosti príjmu. To nie je nič iné, ako predaj náhradných dielov, prípadne manuálov na opravu notebookov, počítačov a smartfónov. Rossi nezabudol dodať, že robia správny krok pre záchranu planéty.

