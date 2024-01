Microsoft chce zachytávať uhlík pomocou vápenca

Spoločnosť neustále hľadá spôsoby, ako bojovať proti klimatickým zmenám.

Klimatické zmeny menia náš svet nepredstaviteľným spôsobom. Minimalizovať dopady týchto zmien, alebo ich v prinajlepšom zastaviť sa pokúša nemálo spoločností, ale aj krajín. Preto vzniká veľa projektov, ktoré ss snažia byť v tomto boji úspešnými. Jednou z takých firiem je aj start-up - Heirloom Carbon. Táto spoločnosť chce zachytávať oxid uhličitý drveným vápencom, a do tohto spôsobu sa rozhodla investovať nemalé finančné prostriedky aj spoločnosť Microsoft. Start-up vyvinul spôsob, pomocou ktorého chce urýchliť inak bežný chemický proces viazania CO2 vápencom. Spoločnosť na urýchlenie používa pec poháňanú obnoviteľnými zdrojmi energie, ktorá zahreje vápenec na teplotu 899 stupňov Celsia (1 650 °F), vďaka čomu dôjde k oddeleniu oxidu vápenca a oxidu uhličitého.

Následne spoločnosť pridá vodu do oxidu vápenátého, vďaka čomu má byť absorpcia oxidu uhličitého rýchlejšia a vápenec ho je schopný pohltiť v oveľa väčšom množstve. Tento proces pohlcovania má trvať niekoľko dní. Následne vápenec spoločnosť znova zahreje v peci, aby sa cyklus znova spustil. Firma chce takto "nabitý" vápenec zakopať do zeme. Narozdiel od spoločnosti Microsoft, spoločnosť CarbonCure chce takýto vápenec pridávať do betónu. Takýto materiál je podľa firmy bezpečný na používanie v stavebnom priemysle. Oxid uhličitý je tak natrvalo zachytený betónom a neuvoľní sa ani zbúraním budovy, prípadne jeho rozpadom. Americká spoločnosť Microsoft neustále hľadá spôsoby, ako byť uhlíkovo neutrálnou do roku 2023 a do roku 2050 chce odstrániť všetok CO2 z atmosféry, ktorý od svojho založenia vyprodukovala.

Zdroj: Techspot,