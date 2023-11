Microsoft Copilot má nepríjemnú funkciu!

Pripravovaná funkcia, ktorá integruje AI do operačného systému Windows 11, bude mať nepríjemnú vlastnosť.

Americká technologická spoločnosť Microsoft usilovne pracuje na vývoji svojho operačného systému - Windows 11. Tu sa ale musíme trochu vrátiť do histórie. OS Windows 10 prišlo s asistentkou Cortanou, ktorá bola pre náš región nedostupná. Bohužiaľ veľa vody nenamútila ani tam, kde bola dostupná. Tvorca systému to tentokrát skúša znova, s integráciou umelej inteligencie do Windowsu. V pripravovanej aktualizácii - Windows 11 23H2 má byť integrovaná technológia Copilot. Táto AI by vám mala pomáhať napríklad s nastaveniami systému, hľadaním informácií a podobne. Bohužiaľ umelá inteligencia bude mať jednu nepeknú vlastnosť.

Tou je, že Copilot vám bude zobrazovať aj reklamu. Takže ak chcete vyhľadať cez asistenta napríklad hernú myš, popri vygenerovaných odpovediach uvidíte aj reklamné odkazy. Za zamyslenie stojí aj fungovanie AI. V prípade, že chcete zmeniť svetlý režim na tmavý, tak požiadavka cez Copilota musí najskôr prejsť cez vzdialený server a až potom sa udeje vami žiadaná zmena. Zároveň musíme dodať, že používanie Copilot-a je podmienené stálym pripojením na internet. V prípade, že nechcete používať AI vo svojom systéme, zatiaľ máte jedinú možnosť a tou je použitie editora registrov, nakoľko spoločnosť Microsoft zatiaľ nezapracovala do systému "obyčajný" vypínač.

Zdroj: Techspot,