Microsoft ukončuje po 26 rokoch podporu pre tento systém!

Kompaktný operačný systém - Windows CE oficiálne ukončuje svoju životnú púť.

Americký technologický gigant sa rozhodol takmer po 26 rokoch ukončiť podporu pre svoj operačný systém Windows CE (Compact Edition). Jeden z predchodcov mobilných operačných systémov započal svoju existenciu v roku 1996, kedy sa začali nasadzovať PDA (Personal Digital Assistant). Na to sa spoločnosť Microsoft rozhodla chytiť príležitosti a vznikol RTOS (Real-Time Operating System). Išlo o operačný systém "kompaktných" rozmerov, ktorého hlavným znakom bolo nasadenie na rôzne zariadenia, kde nebolo vtedy technicky možné použiť procesor x86/x64. Spoločnosť Microsoft sa pritom snažila zachovať vzhľad "veľkého brata" - Windows 95, Windows 98, Windows 2000 a tak ďalej. So systémom Windows CE sa stále môžete stretnúť v rôznych modifikáciách na širokej škále zariadení. Medzi také zariadenia patria napríklad - bankomaty, kiosky, PDA, ale aj smartfóny, výrobné linky v halách a podobne.

Technologický gigant Microsoft sa samozrejme snažil Windows CE vylepšovať a plánoval preň veľkú budúcnosť, čo ako vieme sa nepodarilo naplniť. Jedným z cieľov spoločnosti bolo dostať systém do automobilov, preto v roku 2005 vznikla verzia Windows Automotive 5.0. Vtedajší generálny riaditeľ Microsoftu - Bill Gates chcel dostať automotive verziu systému aspoň na 30 percent vtedy vyrobených automobilov. Tento cieľ sa nenaplnil, no systému sa začalo pomerne dobre dariť na trhu s PDA, kde začal preberať zákazníkov legendárnemu Palmu s rovnomenným OS. Na to výrobca PDA zareagoval neskorším prechodom na odnož CE systému - Windows Mobile. Prvé zariadenie s týmto zariadením bolo Palm Tréo 650 (pozn. autora: mám Palm Tréo 750 a to zariadenie bolo na tú dobu geniálne).

Za poslednú verziu Windows Mobile z rodiny CE sa berie Windows Phone 7, ktorý bol do značnej miery "osekanou" verziou Windows Mobile 6.0/6.5. Používateľ stratil pomerne veľkú časť slobody, čo-to do možnosti "customizácie", ale aj úprav systému. Na druhej strane bol systém rýchlejší a neporovnateľne stabilnejší. Nástupca - Windows Mobile 8 už patril do rodiny "Windows NT". Bohužiaľ systému sa prestalo dariť aj vďaka príchodu OS Android a iPhone OS. Firme sa nepodarilo udržať si používateľov ani s príchodom Windows Mobile 8.1, či Windows Phone 10, ktorý bol zároveň posledným.

Napriek svojej "čudnej" existencii, systém Windows Ce vo svojich rôznych modifikáciách prežíval a pravdepodobne bude ešte nejakú dobu prežívať s nami naďalej. Bude tak kým výrobcovia špecifických zariadení, ako medicínske alebo výrobné, neprídu s adekvátnou náhradou za HW pomerne nenáročný systém, určený pre vykonávanie špecifických úloh.

Zdroj: ArsTechnica,