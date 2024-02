Môžu rastliny rásť v Mesačnej pôde?

Štúdia Texas A&M University a Brown University ukázala, že cícer sa môže úspešne pestovať v simulátoch lunárneho regolitu. Simuláty sú napodobeniny mesačnej pôdy, takzvaného regolitu.



Tento výsledok predstavuje prielom pre pestovanie potravín pri dlhodobých vesmírnych misiách. Na rozdiel od zeminy na Zemi, lunárny regolit neobsahuje organické látky a mikroorganizmy, čo je výzvou pre rast rastlín. Výskum skúmal vzťah medzi vermi-kompostom a arbuskulárnymi mykoríznymi hubami na vytvorenie produktívnej štruktúry pre pestovanie cíceru.



Experimenty ukázali 100% úspešný rast semien už na 16. deň po zasadení a trvali až do 11. týždňa rastu. Napriek sľubným výsledkom všetky rastliny prejavili známky nedostatku chlorofylu, ktorý je kľúčový pre fotosyntézu. Výsledky naznačujú, že metódy regenerácie používané na Zemi by mohli pomôcť upraviť lunárny regolit aby bol úrodnejší.

Výskum podporuje NASA program Artemis a využitie in situ - miestnych zdrojov na Mesiaci, čím by sa znížila potreba neustáleho doplňovania zásob zo Zeme. Článok prezentujúci výsledky výskumu nájdete na tejto adrese.

Zdroj: www.biorxiv.org