Príbeh cesty za čistou energiou fúznych reaktorov je napínavý a aj keď sa zdá byť nekonečný, v poslednom čase sa toho na tomto poli deje naozaj veľa. Najnovšie bol do prevádzky uvedený najväčší fúzny reaktor na svete, japonský reaktor JT-60SA. Pod uvedením do prevádzky si predstavte prvé spustenie reaktora pri ktorom v ňom už bola plazma. JT-60SA má objem 150 metrov kubických a mal by dokázať udržať 200 miliónov stupňovú plazmu po dobu 100 sekúnd.



Ide o výskumný reaktor, ktorého zameranie doplňuje úlohy a pomôže zodpovedať otázky ktoré má vyriešiť ITER. ITER, najväčší vedecký projekt histórie, fúzny reaktor, ktorý bude 6 krát väčší než JT-60SA dospel do významnej fázy, keď na tento mesiac, na november 2023, je naplánovaná inštalácia centrálneho solenoidu reaktora.



Aj keď sa pozornosť na poli fúznej energie posledné dva roky sústreďovala najmä na konkurenčnú technológiu laserového ohrievania plazmy v NIF (https://en.wikipedia.org/wiki/National_Ignition_Facility), fúzne tokamakové reaktory pomaly dospievajú a prvá plazma v ITERI je očakávaná v roku 2025.

Video približuje históriu výstavby fúzneho reaktora JT-60SA.



Zdroj: www.jt60sa.org