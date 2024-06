Nástup umelej inteligencie pripravuje ľudí o prácu!

Manažéri sú "tlačení" do znižovania počtu zamestnancov.

Umelá inteligencia zažíva rýchly rozmach a čoraz viac ovplyvňuje naše životy. To sa týka aj toho pracovného. Vo svete IT technológií to platí snáď aj dvojnásobne, nakoľko aktuálne prebieha masové prepúšťanie. Samozrejme nie je to len vďaka AI, ale aj vďaka inflácii a koncu pandémie COVID-19, počas ktorej firmy vo veľkom prijímali nových zamestnancov. Bohužiaľ raketový nástup AI prináša nemilý trend v hroziacom prepúšťaní.

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Beautiful.ai nevyzerá budúcnosť vôbec "ružovo, veď posúďte sami:

až 41% manažérov potvrdilo, že dúfajú v nahradenie pracovníkov generatívnymi nástrojmi za cieľom zníženia nákladov na mzdy. Takto by malo prísť o prácu až 2 000 000 zamestnancov v Spojených štátoch amerických do roku 2030 a až 300 miliónov ľudí v celosvetovom meradle

48 % manažérov uviedlo, že firmám kde pracujú by prospelo takéto prepúšťanie a nahradenie určitého počtu zamestnancov umelou inteligenciou

45% manažérov vidí používanie AI v spoločnostiach ako dôvod na znižovanie miezd pracovníkom

40 % vedúcich pracovníkov verí v čiastočnú až úplnú náhradu zamestnancov, pričom vďaka nej bude firma fungovať dobre, ak nie aj lepšie

12% manažérov uviedlo, že vďaka používaniu AI je šanca na zníženie platov pre zamestnancov

90 % opýtaných manažérov verí, že umelá inteligencia je cestou k zvýšeniu produktivity na pracovisku

Paradoxne aj manažéri sa obávajú zníženia platu vďaka používaniu AI

64% manažérov v dotazníku uviedlo, že výstupy z AI sú na porovnateľnej úrovni s človekom

o niečo menej percent si myslia vedúci pracovníci, že vďaka umelej inteligencii dôjde k celoplošnému znižovaniu miezd

Napriek pomerne nelichotivému výsledku prieskumu firmy používajúce umelú inteligenciu zaznamenali nárast produktivity a efektivity zamestnancov. Správa ďalej dodáva, že bol zaznamenaný pokles manažérov, ktorí chcú prepúšťať zamestnancov vďaka používaniu AI v spoločnosti. Prieskum bol vykonaný na vzorke 3 000 manažérov.

Zdroj: Techspot, X,