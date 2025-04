Nečakaný pokrok vo svete kvantových technológií!

Tím fyzikov z Yaleovej univerzity predstavil revolučný spôsob, ako manipulovať s kvázičasticami, zvláštnymi kvantovými objektmi, ktoré vznikajú v zložitých systémoch. Tento objav, vedený profesorom Nirom Navonom, otvára nové možnosti pre vývoj kvantových technológií, vrátane počítačov a senzorov budúcnosti.

Kvázičastice sú výsledkom interakcií medzi časticami v kvantových systémoch. Môžeme si ich predstaviť ako častice „obalené“ inými časticami, čo im dodáva nové vlastnosti, napríklad odlišnú hmotnosť alebo dlhšiu životnosť. Hoci sú kľúčové pre pochopenie kvantového sveta, prípadne ich manipulácia bola doteraz veľmi náročná. Vedci sa zamerali na Fermiho polaróny, špecifický druh kvázičastíc, ktoré vznikajú pri interakcii jednej častice s fermiónmi (subatomárnymi časticami). Výskumníci vytvorili extrémne kontrolované prostredie s použitím laserov a rádiofrekvenčných polí pri teplotách blízkych absolútnej nule. Tieto podmienky im umožnili presne ovládať vlastnosti polarónov.

„Naša metóda umožňuje meniť správanie kvázičastíc jednoduchým spôsobom,“ vysvetľuje profesor Navon. „Je to ako mávnutie čarovného prútika – dokážeme transformovať ich vlastnosti podľa potreby.“ Kontrola nad kvázičasticami môže viesť k vytvoreniu úplne nových kvantových stavov, ktoré sa vymykajú tradičným fyzikálnym zákonom. Podľa spoluautora výskumu Michaela Knapa z Technickej univerzity v Mníchove by tento objav mohol otvoriť dvere k revolučným technológiám.

„Predstavte si, že dokážeme vypínať a zapínať existenciu kvázičastíc,“ hovorí Navon. „To by nám umožnilo skúmať neznáme oblasti kvantovej fyziky.“ Objav vedcov predstavuje významný krok vpred. Schopnosť ovládať kvázičastice by mohla prekonať súčasné limity kvantových zariadení a posunúť hranice technológie. Kvantová fyzika tak vstupuje do novej éry, kde sa teoretické koncepty stávajú praktickou realitou.

Zdroj: Phys.org,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,