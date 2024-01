Neuralinku sa podarilo úspešne implantovať BCI čip do mozgu pacienta!

Podľa Muska sa pacient po zákroku úspešne zotavuje.

Bio-technologická spoločnosť Neuralink ohlásila, že sa jej podarilo úspešne implantovať BCI čip do mozgu pacienta/dobrovoľníka. Vďaka tejto technológii budú môcť ľudia postihnutí kvadruplégiou, alebo amyotrofickou laterálnou sklerózou ovládať kurzor počítačovej myši, prípadne klávesnicu. Zákrok bol zatiaľ vykonaný na prvom z dobrovoľníkov, ale spoločnosť má v pláne pokračovať v testoch ďalej. Pomerne zaujímavé je, že Elon Musk zatiaľ nezverejnil ďalšie podrobnosti týkajúce sa procesoru implantovania BCI čipu, ale na svojej sociálnej sieti X (Twitter) zverejnil aspoň správu týkajúcu sa elektród, ktoré sa zavádzajú do mozgu pacienta. Podľa Muska špičky elektród dosahujú dobrú detekciu neurónov.

Musk si od BCI čipu sľubuje veľa. Vďaka čipu budú môcť ľudia ovládať svoj smartfón len pomocou myšlienok, to isté sa týka aj počítača. Vo svojich víziách zašiel Musk ešte ďalej a verí, že raz bude možné preniesť myseľ človeka do tela robota, prípadne preniesť mysle ľudí do skutočnej virtuálnej reality. Pred začatím testov na ľudských subjektoch čelila spoločnosť Neuralink vyšetrovaniu zo strany úradov americkej vlády, nakoľko sa objavili podozrenia z týrania zvierat a táto kauza stále nie je uzavretá.

Zdroj: Engadget,