Niektoré Google Pixel 8 smartfóny majú od výroby odomknutú dôležitú časť systému!

Výrobca smartfónov má pravdepodobne pred sebou nepekný problém.

Keď si kúpite smartfón, tak má zamknutú časť "systému", známku ako Bootloader. Táto systémová partícia má na starosti bezproblémové zavádzanie OS, čím garantuje jeho bezpečnosť. Keď sa rozhodnete Bootloader odomknúť, nič vám nebráni ho prepísať alternatívnym, akým je napríklad TWRP, OrangeFox a podobne. Tie vám umožnia nahratie vami želaného systému, ale aj získanie práv "super-užívateľa", teda root. Bohužiaľ odomknutie Bootloadera má aj "temnú" stránku a vo veľa prípadoch vám nemusia fungovať správne bankové aplikácie. To môže byť pre niektorých majiteľov problémom, ako napríklad pre tých, ktorí si kúpili smartfón zo série Google Pixel 8.

Na sociálnej sieti Reddit sa objavilo už niekoľko prípadov, kedy majitelia po kúpe zariadenia Google Pixel 8, alebo Google Pixel 8 Pro zistili, že majú odomknutý Bootloader. Na to ich smartfóny upozornili už počas ich štartu znakom odomknutého zámku, ale aj textom: "Bootloader je odomknutý a integritu systému nie je možné zaručiť". Majitelia dotknutých zariadení, ktorí sa rozhodli tento problém riešiť cez podporu spoločnosti Google sa museli obrniť vysokou "dávkou" trpezlivosti. Nakoniec im výrobca vyhovel a ponúkol im bezplatnú výmenu smartfónu. Každopádne je veľmi zaujímavé, ako sa táto udalosť odohrala, no začína byť pravidlom, že čo nové zariadenie, to bude vždy nejaký problém a je jedno o akého výrobcu ide.

