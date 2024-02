Nová funkcia bude dlho exkluzívnou len pre Samsung

Nové séria Samsung Galaxy S24 priniesla novú funkciu vo vyhľadávaní, ale na iné značky sa tak skoro nedostane.

Nedávne predstavenie novej série Samsung Galaxy S24 prinieslo hneď niekoľko zaujímavých funkcií, ktorými ovplýva. Jednou týchto funkcií je aj "Circle to Search", ale čo dokáže? Napríklad si odfotíte v obchode slúchadlá, ktoré sa vám páčia. Následne si ich na fotografii vyznačíte pomocou prsta vo forme kruhu, čím aktivujete "Circle to Search" a v tej chvíli vám smartfón ponúkne alternatívy, kde ich môžete kúpiť za inú sumu, prípadne si prečítate recenziu. Na tejto funkcii pracovali spoločnosti Google a Samsung, čo značí, že novinka ešte nejaký čas zostane exkluzívnou pre juhokórejského výrobcu. Nie však na dlho, ale aj tak je otázkou dokedy?

Podľa nedávných informácií by mala ostať funkcia exkluzívnou pre Samsung minimálne do 5. októbra 2024. Po tomto dátume by sa mala dostať aj na iné zariadenia a značky. Každopádne je to trochu zaujímavé, keďže tvorca operačného systému Android hlási to, že jeho systém je otvorenejší, než ten od konkurenta, teda spoločnosti Apple s jeho iOS. Napriek tomu sa začínajú objavovať náznaky týkajúceho sa toho, že v systéme vznikajú bariéry medzi rôznymi výrobcami, ktorí používajú OS Android na svojich smartfónoch. Bohužiaľ nie je to prvýkrát, čo sa toto udialo. Podobná situácia sa už odohrala tiež v znamení dua "Google-Samsung" v prípade WearOS, kde si obe spoločnosti zatiaľ držia novú verziu systému pre seba.

Zdroj: GSMArena,