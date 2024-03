Nové smartfóny série Samsung Galaxy S25 majú mať len tieto procesory!

Fanúšikovia budú pravdepodobne sklamaní!

Na sociálnej sieti X (Twitter) sa objavila pomerne zaujímavá fáma. Má ňou byť informácia týkajúca sa použitých čipsetov v nadchádzajúcej sérii prémiových smartfónov Samsung Galaxy S25. Aktuálne juhokórejský výrobca predáva v rámci rady Galaxy S24 zariadenia s dvoma rôznymi procesormi. Kým v Spojených štátoch amerických používajú smartfóny CPU Snapdragon 8 gen 3, zvyšok sveta sa musí "spokojiť" s procesormi Samsung Exynos 2400. To u väčšiny fanúšikov zariadení od tohto výrobcu vyvolalo pomerne veľkú vlnu nevôle. Zdá sa, že juhokórejský technologický gigant nemá potrebu poslúchať sťažnosti fanúšikov a pravdepodobne sa má dokonca pripravovať na globálne nasadenie svojich Exynosov.

To znamená, že nadchádzajúca séria prémiových smartfónov Galaxy S25 by sa mala po celom svete predávať s procesormi Exynos. Objavila sa aj informácia týkajúca sa snahy Samsung zbaviť sa "závislosti" od Qualcomm procesorov. Stredné a nižšie série smartfónov by sa mali spoliehať výhradne na CPU od MediaTeku a Samsungu. Treba však dodať, že sa stále jedná o neoverené informácie, ku ktorým sa zatiaľ nikto z kompetentných nevyjadril a asi ani nevyjadrí. Bohužiaľ zo skúseností sa zatiaľ dá predpokladať, že pripravovaný Exynos z dielne Samsungu bude stále zaostávať za tiež pripravovaným CPU Snapdragonom 8 gen 4, alebo Dimensity 9400. Bolo by však príjemným prekvapením, ak by sme sa mýlili.

