Nový čínsky superpočítač má dosahovať obrovský výkon aj napriek použitiu domácich technológií!

Tianhe Xingyi má ponúknuť až dvojnásobný nárast výkonu oproti predchádzajúcej generácii.

Vyzerá to tak, že Číne sa darí pomerne dobre odolávať sankciám zo "strany západu", teda hlavne od Spojených štátov amerických. Podľa informácií zverejnených čínskym médiom - GDToday, má nový HPC prekonávať predchodcu Tiahne-2 až dvojnásobným výkonom. Čína sa pri konštrukcii nového super-výkonného počítača spoľahla len na vlastné technológie, čo sa bohužiaľ nedá overiť. Doteraz totiž neboli zverejnené presné špecifikácie počítača Tianhe Xingyi. Novinka by mala poskytnúť dostatok výkonu nielen na zložité výpočty, ale aj na trénovanie umelej inteligencie, či analýzy veľkého množstva dát. Predpokladá sa, že nová generácia čínskeho HPC má byť postavená na architektúre MT3000, o ktorých nie je zatiaľ veľa známeho a to isté platí aj pre GPU akcelerátory.

Tiahne-2 patril v rokoch 2013 až 2015 medzi najvýkonnejší superpočítač a bol založený na procesoroch Intel Xeon. Bohužiaľ Čína už nie je súčasťou zoskupenia TOP500, čo je zoznam 500 najvýkonnejších superpočítačov na svete, keďže krajina neposkytuje presné špecifikácie svojich počítačov. Odborníci odhadujú, že sa Čína rozhodla pre Tiahne Xingyo použiť novú iteráciu procesorov založených na architektúre Armv8 - Phytium 2000+ (FTP) a Matrix 2000+ (MTP). Treba ale mať na pamäti, že sa stále jedná len o dohady. Napriek tajnostiam zo strany Číny je možné, že už onedlho spoznáme bližšie špecifikácie tretej generácie Tiahne, pretože tvorcovia HPC mali poslať výsledky benchmarkových testov na cenu Gordon Bell Prize.

