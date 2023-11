Odbory dosiahli víťaztvo za lepšie pracovné podmienky! Ford môže pokračovať vo výrobe

Odborom UAW sa podarilo dosiahnuť pomerne veľké víťaztvo za práva zamestnancov.

V Spojených štátoch amerických sú spoločnosti nie vždy nadšené zo vzniku odborov a väčšinou sa ich snažia zničiť ešte v zárodku. Odbory totiž môžu získať pomerne širokú podporu vo firme. Odborovej organizácii - UAW (United Auto Workers) sa podaril "husársky" kúsok, keď sa do jej štrajku za lepšie pracovné a platové podmienky zapojilo takmer 20 000 zamestnancov automobilovej spoločnosti Ford. Vďaka tomu došlo k niekoľko-týždňovému pozastaveniu výroby automobilov, ale aj k zastaveniu výstavby nového závodu na produkciu batérií pre elektromobily. Zastavenie výroby samozrejme začalo "generovať" straty v miliónoch eur, ale potešilo konkurenciu v podobne iných automobilových spoločností.

Čo sa podarilo odborom zatiaľ vyjednať? UAW žiadalo navýšenie platu pre zamestnancov, na čo spoločnosť Ford reagovala, že je schopná zvýšiť plat o 23 percent bez toho, aby sa to prejavilo na jej podnikaní. To sa odborom nepáčilo a ďalej trvali na svojich podmienkach. Následne muselo vedenie firmy ustúpiť a súhlasiť s 25 percentami. V konečnom výsledku si zamestnanci polepšia až o 33 percent, aj po započítaní dodatočných úprav miezd. V rámci predbežnej dohody zamestnanci získajú aj vyššie dôchodky, či právo na štrajk za plány spoločnosti pre prípadné zatvorenie tovární. Pracovníci automobilky si platovo polepšia z 32 dolárov na hodinu (približne 30 eur) na 40 dolárov za hodinu (cca. 38 eur). Priemerná mesačná výplata ktorú zamestnanec uvidí na výplatnej páske by mala byť vo výške 83 000 dolárov (približne 78 680 eur) za 40 hodinový pracovný týždeň.

Odborová organizácia UAW verí, že sa k ním pripoja aj zamestnanci z iných automobilových spoločností, hlavne z tých kde odbory nefungujú. To sa má týkať napríklad firiem, akými sú Stellantis, Tesla, GM, ale aj japonské automobilky.

Zdroj: Engadget,