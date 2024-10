Odfotili ste polárnu žiaru? Pošlite svoju fotku Slovenskej akadémii vied :)



Ako píše wikipedia, "občianska veda je vedecký výskum, ktorý čiastočne alebo úplne uskutočňujú amatérski vedci, teda ľudia, ktorí nevykonávajú vedeckú prácu ako profesiu".



Na stránke Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied je výzva na zaslanie fotografií polárne žiary. Píše sa v nej:

Občianska veda, je na vzostupe a aj my radi príjmeme pomoc od verejnosti. Oddelenie kozmickej fyziky, ktoré sa na našom ústave zaoberá kozmickým počasím a radiačnou situáciou v okolí Zeme uvíta vašu pomoc so sledovaním polárnej žiary na Slovensku.



Ak ste v posledných dňoch, alebo aj skôr, v posledných rokoch, odfotili polárnu žiaru na Slovensku, pošlite nám prosím email s informáciou:



– Kde to bolo? (poloha, meno mesta/miesta, kde ste polárnu žiaru odfotili)

– Kedy to bolo? (dátum a čas)

– V ktorom smere je pohľad/scéna na fotografii? (sever, juh, východ alebo západ)



Táto informácia bude použitá pri výskume viditeľnosti aurorálneho oválu z nižších geomagnetických šírok.

Emailový kontakt na zaslanie fotografií nájdete na stránke Ústavu experimentálnej fyziku SAV na adrese https://websrv.saske.sk/uef/obcianska-veda-polarna-ziara-na-slovensku/

Obrázok: Credit: United States Air Force photo by Senior Airman Joshua Strang