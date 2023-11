Odkiaľ sa vzali obrovské anomálie v Zemskom plášti?

V roku 2016 sa boli v zemskom plášti nájdené dve anomálie s veľkosťou kontinentov. Seizmické vlny sa cez tieto oblasti šírili pomalšie, čo im dalo meno LLVPs (large low-velocity provinces). Pomalšie šírenie týchto vĺn zvyčajne znamená že daná oblasť ma iné zloženie, teplotu či hustotu. Vznikla otázka, čo sú a odkiaľ sa vzali tieto oblasti v Zemskom plášti.



Aktuálny článok v časopise Nature ukazuje, že tieto oblasti mohli vzniknúť pre 4,5 miliardami rokov pri náraze protoplanéty Theia do Zeme. Tento náraz spôsobil vznik Mesiaca a zvyšky planéty Theia sa nachádzajú aj v Zemskom plášti v podobe dvoch LLVP oblastí.



Výskum prezentovaný v článku ukazuje, že zvyšky plášťa protoplanéty Theia, by sa ponorili do nižších vrstiev Zemského plášťa a mohli v ňom ostať až do súčasnosti. Teda, že LLVP oblasti môžu byť dôsledkom zrážky Theia protoplanéty so Zemou. A tiež to, že keďže takéto zrážky sa diali v počiatkov histórie našej Slnečnej sústavy, tak podobné oblasti môžu obsahovať aj plášte ostatných planét.



Článok nájdete na tejto adrese.

Obrázok: Umelecká predstava ukazuje nebeské teleso o veľkosti nášho Mesiaca, ktoré vo veľkej rýchlosti naráža do telesa veľkosti Merkúra. Spitzerov vesmírny ďalekohľad agentúry NASA našiel dôkazy, že k vysokorýchlostnej zrážke tohto druhu došlo pred niekoľkými tisíckami rokov okolo mladej hviezdy nazývanej HD 172555. Hviezda je od Zeme vzdialená asi 100 svetelných rokov.

Zdroj: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1454.html, Credit: NASA/JPL-Caltech

Zdroj: www.nature.com