Oh-My-God častica má spoločníka

Pred viac ako tridsiatimi rokmi experiment Fly's Eye v Utahu pozoroval naozaj mimoriadnu časticu kozmického žiarenia. Žiadna pozorované častica dovtedy a ani potom nemala vyššiu energiu. Energia bola tak vysoká, že častica dostala meno Oh My God (Ó Môj Bože) častica.



Oh My God častica mala energiu podobnú smečovanej tenisovej loptičke. Pre elementárnu časticu je to ohromujúca energia. Je taká veľká, že relativistické efekty sú pre ňu naozaj extrémne. Napríklad, ak by ste cestovali jej rýchlosťou, tak by vám ubehli 2 týždne, no preleteli by ste 14 miliárd svetelných rokov.



Viac o Oh My God častici nájdete na wiki linku.



Teraz, experiment Telescope Array (TA), publikoval v časopise Science článok o pozorovaní častice s podobnou energiou. Jej energia bola 2,4×10^20 eV (38 Joulov). Spŕšku vyvolanú touto časticou zaznamenalo 23 detektorov TA experimentu na ploche 48 kilometrov štvorcových. Častica s takouto energiou vznikne do atmosféry, interaguje s jej molekulami, pričom vznikajú ďalšie, takzvané sekundárne častice, ktoré produkujú ďalšie častice a tie ďalšie, efekt sa lavínovite šíri a na zemský povrch, na ploche kilometrov štvorcových, dopadne niekoľko miliárd sekundárnych častíc.



Článok o pozorovaní tejto častice nájdete na tejto adrese.