OpenAI pracuje na vývoji svojho AI procesoru!

OpenAI chce svojim čipom konkurovať Nvidii, pričom sa chce týmto krokom od tejto spoločnosti aj odpútať.

OpenAI, tvorca populárneho chatbota ChatGPT, sa púšťa do vývoja vlastného čipu pre umelú inteligenciu. Tento krok by mohol výrazne narušiť dominanciu spoločnosti Nvidia na trhu s hardvérom pre AI.

Spoločnosť Reuters informovala, že OpenAI plánuje odoslať návrh svojho čipu do spoločnosti TSMC v najbližších mesiacoch s cieľom začať masovú výrobu v roku 2026. Čip, ktorý navrhol malý interný tím pod vedením Richarda Hoa, má byť schopný trénovať aj spúšťať modely AI. V počiatočnej fáze ho však OpenAI plánuje využívať len pre úlohy odvodzovania AI. Hoci je tento projekt ešte len v začiatkoch, mohol by v budúcnosti priniesť OpenAI výraznú konkurenčnú výhodu. Vlastný čip by totiž mohol byť lacnejší a efektívnejší ako čipy od Nvidie, čo by OpenAI umožnilo znížiť náklady na prevádzku svojich modelov AI a ponúknuť ich za výhodnejšie ceny. Okrem toho by OpenAI získala väčšiu kontrolu nad vývojom svojich modelov AI a mohla by ich lepšie prispôsobiť svojim potrebám. V súčasnosti sa odhaduje, že Nvidia drží približne 80 % trhu s hardvérom pre AI. Ak sa OpenAI podarí úspešne vyvinúť a implementovať svoj vlastný čip, mohla by túto dominanciu výrazne oslabiť.

