Padá minca častejšie na jednu stranu?

Áno, padá. Výskum zverejnený na preprintovom serveri arxiv.org na adrese https://arxiv.org/pdf/2310.04153.pdf ukazuje, že minca skutočne padá častejšie na rovnakú stranu na akej bola pred hodom. Výskum z 350 757 hodov ukázal, že v približne 51 percentách prípadov padne minca na rovnakú stranu.



Výskum potvrdzuje fyzikálny model z roku 2007, ktorý predpovedal podobný výsledok.



Mimochodom, autori výskumu sú z 22 výskumných ústavov a všimnite si netradičnú vetu v časti financovanie, tj. Funding kde sa píše "The authors have no funding to declare, and conducted this research in their spare time." V preklade "Autori neboli podporený žiadnými financiami a previedli tento výskum vo svojom voľnom čase" 🙂

Zdroj: arxiv.org