Platenie predplatného mimo iOS sa stáva reálnejším

Za túto možnosť môže rozsudok súdu z roku 2021.

Obchod s aplikáciami spoločnosti Apple - App Store je zatiaľ jedinou možnosťou, ako si majiteľ iPhonu môže nainštalovať aplikácie do svojho zariadenia. To platí aj v prípade platby za aplikácie. Všetky transakcie prebiehajú cez Apple, z čoho si samozrejme prevádzkovateľ obchodu berie nemalú províziu. Tá sa pohybuje od 15% až do 30%. S tým majú samozrejme vývojári aplikácií problém. Systém sa v roku 2020 pokúsila spochybniť spoločnosť Epic Games a to priamo zavedením alternatívneho API do hry Fortnite, ktoré odkazovalo na iný platobný systém, než ten od Apple. Následne vznikla medzi oboma spoločnosťami roztržka, ktorá vyústila k odstráneniu hry z obchodu Apple App Store. Neskôr firma Epic Games zažalovala Apple za monopolné praktiky.

Súd v roku 2021 dal spoločnosti Epic Games za pravdu a prikázal technologickému gigantovi Apple upraviť svoj systém, to znamená povoliť platby za aplikácie aj mimo jeho systém. Samozrejme právnici spoločnosti Apple sa odvolali na Najvyšší súd, ktorý odvolanie odmietol a potvrdil tým rozsudok vydaný prvým súdom. Toto pre Apple znamená, že sa bude musieť podriadiť a vývojárom umožniť, aby mohli odkazovať aj na iné platobné možnosti. V praxi to však znamená, že síce Apple umožní platbu aj inak, než cez jeho systém, ale stále existuje možnosť, že výrobca iPhonov si nemôže naďalej účtovať províziu. Kedy dôjde k zavedeniu novej možnosti zatiaľ nie je známe, ale objavujú sa dohady, že by to mohol gigant spojiť spolu so sideloadingom aplikácií.

Zdroj: XDA-Developers,